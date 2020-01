Pressestimme: 'Volksstimme' zum Gesetz über den Kohleausstieg

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Gesetz über den Kohleausstieg:

"Politikern werden gern fehlende Weitsicht und Blindheit für die Sorgen der nächsten Generationen vorgeworfen.



Beim Kohleausstieg schicken sich Bundesregierung und Landeskabinette nun an, den Beweis des Gegenteils anzutreten. Die Merkels und Haseloffs dieser Republik verplanen Milliarden bis zum Endpunkt 2038, wenn ihr Name bestenfalls noch in guter Erinnerung sein wird. Der verlässliche Blick so weit voraus ist so zuverlässig wie der in eine Glaskugel. Insofern muss das Kohleausstiegs-Gesetz letztlich mit einem Fragezeichen versehen werden. Zumal das Ende der Kohle in das Mammutprojekt Energiewende eingebunden ist, bei dem es alles andere als rund läuft. Statt es voranzubringen, würgt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier die Windkraft samt zugehöriger Industrie ab und betätigt sich bei der Kohle als Lobbyist Nordrhein-Westfalens und der Kraftwerksbetreiber. Tröstlich: Die Mitwirkung Altmaiers an der Energiewende dürfte sich nach der Wahl 2021 erledigt haben."/be/DP/he