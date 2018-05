Pressestimme: 'Volksstimme' zum Entwurf einer Musterklage

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme' zum Entwurf einer Musterklage:

"Man konnte bisher nicht den Eindruck haben, dass die Verbraucherrechte in Deutschland wirklich ganz oben auf der Agenda stehen.



Ein Musterklagerecht wird von Verbraucherschützern seit Jahren gefordert, doch nichts passierte. Der Dieselskandal von VW ist somit - unfreiwilligerweise - für den Verbraucherschutz zum Turbo geworden: Dem letzten VW-Kunden dürfte nun klar geworden sein, dass die Produkthaftung in den USA viel besser als in Deutschland geregelt ist. Und dieser Druck hat die Politik schließlich gezwungen, hier etwas zu tun. Allerdings nur halbherzig. Denn nach bisherigem Stand muss der Verbraucher weiter seine individuellen Ansprüche gegenüber den Firmen einklagen. Die EU-Kommission denkt da viel weiter und spricht von Schadenersatzforderungen, die Verbände als Vertreter der betroffenen Kunden einklagen sollen. Da gibt es also grundlegende Meinungsverschiedenheiten. Man darf gespannt sein, wer am Ende am längeren Hebel sitzt."/yyzz/DP/he