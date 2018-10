Pressestimme: 'Volksstimme' zum EU-CO2-Ziel bei Autoflotten

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum EU-CO2-Ziel bei Autoflotten:

"Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die deutschen Autobauer auch die 35 Prozent Reduzierung von CO2 nicht realisieren werden.



Sie zahlen die fälligen Strafen von ihren satten Gewinnen mit SUVs und anderen Spritschluckern oder tricksen. E-Autos sollen zum Beispiel doppelt angerechnet werden. Wer weiß, welche Weichmacher noch in die Gesetze eingebaut werden, bis die Auto-Lobby Ruhe gibt. Die Drohung, Jobs abzubauen, steht schon im Raum. Derweil steigt der Spritverbrauch deutscher Autos wieder. Hohe Kfz-Steuern könnten gegenlenken. Viele sind auf ein finanzierbares Kfz angewiesen. Aber es muss kein SUV in LKW-Größe sein, der die Allgemeinheit nicht nur mit Emissionen überproportional belastet, sondern auch Straßen und Parkhäuser verstopft. Wer sich einen BMW X 7 für 100 000 Euro leisten kann, sollte für den Luxus auf Kosten von Klima und Allgemeinheit auch richtig zur Kasse gebeten werden. Schließlich wird auch Deutschland bei verpassten Klima-Zielen an die EU zahlen müssen."/yyzz/DP/he