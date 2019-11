Pressestimme: 'Volksstimme' zum CDU-Parteitag in Leipzig

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum CDU-Parteitag in Leipzig:

"Die Zeiten, als CDU-Parteitage Krönungsmessen der großen Vorsitzenden waren, sind Geschichte.



Heute kann Angela Merkel froh sein, wenn diese Treffen nicht ihr politisches Vermächtnis beflecken. Und das wäre der Fall, wenn die von Merkel ausgewählte Nachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer im Getümmel von Leipzig untergehen würde. Doch um die Dinge in der Union grundlegend zu ändern, bedürfte es schon eines innerparteilichen Putsches - unter Führung von Friedrich Merz. Der wird sich hüten. Ginge die Sache in die Hosen, wie 1989 die geplante Revolte von Heiner Geißler gegen Helmut Kohl, könnte er alle Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur für die Union 2021 begraben. Es gibt jedoch ausreichend Frustpotenzial unter den CDU-Delegierten, um zuzubeißen und der Parteichefin den Parteitag zu vermiesen. Sollte die Urwahl der Spitze beschlossen werden, wäre Kramp-Karrenbauer wohl ohne Putsch am Ende./yyzz/DP/he