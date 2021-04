Pressestimme: 'Volksstimme' zum Boom bei Kryptowährungen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Boom bei Kryptowährungen:

"Krypto-Währungen etablieren sich.



Dass die Handelsplattform Coinbase an der Börse mit 100 Milliarden Euro bewertet wird, ist ein deutlicher Hinweis. Also wächst ein weiteres Risiko auf den Finanzmärkten. Krypto-Währungen wie Bitcoins sind nichts als eine Vereinbarung, sie als werthaltig anzunehmen. Sicher ist nur, dass niemand sie beliebig vermehren kann. Im Zeitalter der wunderbaren Geldvermehrung durch Staatsbanken ist das schon attraktiv. Aber empfindlicher als jede andere Anlageform reagieren sie auf das Marktgeschehen. Ziehen große Investoren Kapital ab, greifen große Staaten regulierend ein, entstehen neue Anlagechancen, verlieren die Währungen nicht einfach an Wert. Sie können auch kollabieren wie Schneeballsysteme. Je mehr sie Bestandteil von strukturierten Finanzprodukten werden, umso größer ist die Ansteckungsgefahr. Ähnlich wie bei den Krediten von Lehman-Brothers. Die Zeitbombe tickt."/be/DP/he