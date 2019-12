Pressestimme: 'Volksstimme' zum Azubi-Ticket

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" schreibt zur Debatte ums Azubi-Ticket:

"Die Debatte ums Azubi-Ticket ist ein Armutszeugnis für die Koalition.



Seit Monaten werfen sich CDU und SPD gegenseitig vor zu blockieren. Beide Seiten beteuern stets, an ihnen liege es nicht. Es ginge voran, würden die anderen sich nur bewegen. Tatsächlich geht es - wie so oft

- ums Geld. Die CDU-geführten Ministerien sind ebenso wenig bereit,

die Mittel für das 10 bis 13 Millionen Euro teure Projekt auf Kosten ihrer Ressorts anzumelden, wie die SPD-geführten Häuser. Redlich wäre es, wenn das in der von gegenseitigen Vorwürfen geprägten Debatte auch erwähnt werden würde. Immerhin wollen die Partner jetzt einen neuen Anlauf unternehmen. Die Voraussetzungen sind nicht schlecht. Da eine Azubi-Förderrichtlinie des Bildungsministeriums nur in geringem Maße genutzt wird, wären wohl rund zwei Millionen Euro bereits vorhanden. Handwerk und Industrie suchen händeringend Nachwuchs. Um die so wichtigen Anreize zu setzen, muss sich Kenia endlich bewegen - notfalls durch ein Machtwort des Ministerpräsidenten."/be/DP/eas