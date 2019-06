Pressestimme: 'Volksstimme' zum 'Auto-Gipfel' im Kanzleramt

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme' zum 'Auto-Gipfel" im Kanzleramt:

"Es gibt also keine neuen Ideen, um die Automobilität klimafreundlicher zu gestalten.



Die Automanager fordern einfach noch mehr Geld vom Staat. VW-Chef Herbert Diess will den Steuerzahler an dem Elektroschwenk seines Krisenkonzerns beteiligen. Grund dafür war eigentlich der chinesische Markt. Aber Diess will seine E-Autos auch in Deutschland verkaufen. Da reichen nicht die Subventionen für den Kauf, die Steuererleichterungen und die 300 Millionen Förderung, die Verkehrsminister Andreas Scheuer schon für Ladestationen versprochen hat. 15 000 Ladestationen sollen dadurch entstehen. Aber zehn Millionen Elektroautos sollen 2030 zugelassen sein. Pro Tag können höchstens zehn Autos an einer Schnellladestation versorgt werden. Es müssten über hunderttausend neue E-Tankstellen gebaut werden. Und keiner weiß, wie unser Niederspannungsnetz auf das massenweise Tanken in der Garage reagiert. Aber jetzt - zehn Jahre zu spät - soll das alles zumindest mal durchdacht werden."/be/DP/he