Pressestimme: 'Volksstimme' über Maaßens Rückzug aus dem Wahlkampf

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" über Maaßens Rückzug aus dem Wahlkampf:

"Der CDU-Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer, hat bisher einen hervorragenden Wahlkampf gemacht.



Dass er sich in der Maaßen-Frage zu diesem Zeitpunkt demonstrativ an die Seite der viel kritisierten CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer stellt, kann sich jedoch als Fehler erweisen. So "bedeutungslos" wie Kretschmer meint, ist Hans-Georg Maaßen möglicherweise nicht. Auch der Brandbrief des ehemaligen Ministerpräsidenten Gerd Gies (Seite 1) zeigt, dass es viele Konservative in der CDU gibt, die sich nicht repräsentiert fühlen. Dieses Gefühl wird verstärkt, wenn die wenigen, die sich zum rechten Flügel der Partei bekennen, ohne inhaltliche Diskussion kaltgestellt werden. Und das ist Wasser auf die Mühlen der AfD. Wenn in der CDU konservative politische Meinungen, die vor zehn Jahren noch Teil des CDU-Angebots waren, heute nicht mehr toleriert werden, gibt es im politischen Spektrum tatsächlich eine Leerstelle. Die AfD wird sie dankbar besetzen."