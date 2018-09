Pressestimme: 'Volksstimme' über das Kohle-Ausstiegsdatum

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" über das Kohle-Ausstiegsdatum:

"Sicherlich: Deutschland wird in den nächsten Jahrzehnten aus der Braunkohle aussteigen.



Es geht ums Klima, es geht aber auch um Heimat- und Landschaftsschutz. Tagebaue fressen ganze Dörfer und Wälder auf. Jedoch: Tausende Familien leben von der Braunkohle. Und viele Kommunen leben von den Steuern der Unternehmen. Bevor eine Kommission am grünen Tisch Ausstiegszahlen "aushandelt", müsste sie klar darlegen, welche Branchen und Unternehmen sie anzusiedeln gedenkt, um den Betroffenen Ausbildung, Arbeit und Auskommen zu sichern. Diese Kommission müsste auch sagen, wie Deutschland endlich zu großen Energiespeichern kommt, um den wetterabhängigen Ökostrom zu bunkern. So lange das alles unklar ist, verbietet es sich, ein Ausstiegs-Datum zu beschließen. Arbeitsplätze und Energiesicherheit sind genau so wichtig wie der Klimaschutz. Wer das nicht beherzigt, darf sich nicht wundern, wenn sich Menschen abgehängt sehen und dann Protest wählen."