Pressestimme: 'Volksstimme' zu nötigem Neuanfang der SPD

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu nötigem Neuanfang der SPD:

"Der angekündigte Abschied von Angela Merkel erzeugt eine ungeheure Dynamik - insbesondere bei den Sozialdemokraten.



Ziemlich sicher wird auch SPD-Chefin Andrea Nahles demnächst etwas zu verkünden haben. Wenn in der zweiten Reihe plötzlich Stimmen sehr laut werden, die wie Finanzminister Olaf Scholz und Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann zwölf Euro Mindestlohn fordern oder eine "Schärfung des linken Profils" der Partei, ist das zuallererst das Signal an die geschundene Basis: Wir wollen endlich alles anders und vor allem besser machen. Damit greifen sie die Forderung zahlreicher SPD-Landes- und Kommunalverbände zur inhaltlichen Erneuerung auf. Oder, um es mit Ex-Außenminister Sigmar Gabriel oder Ex-Finanzminister Peer Steinbrück zu sagen: Ein Wechsel an der Parteispitze muss her. Der Name Andrea Nahles steht für glückloses Agieren nach innen und außen. Ein glaubhafter Neustart ist nur ohne sie möglich."/al/DP/he