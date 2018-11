Pressestimme: 'Volksstimme' zu neuen europaweiten Telefon-Tarifen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu neuen europaweiten Telefon-Tarifen:

"Die EU steht, nicht ganz zu Unrecht, im Ruf, als regelungswütiges Bürokratiemonster auf zuweilen bizarre Weise in das Alltagsleben der Verbraucher einzugreifen.



Schon zeitig befassten sich die Brüsseler Eurokraten außerordentlich detailliert und mit einem Riesenaufwand mit allerlei Nischen-Phänomenen: wie groß darf ein Kondom, wie lang eine Schnullerkette sein? Warum es allerdings so lange dauert, wirklich wichtige Angelegenheiten zu regeln, beispielsweise die teils immens hohen Telefon-Auslandstarife abzuschaffen, bleibt rätselhaft. Ziel und Grundphilosophie der Europäischen Union ist es doch, einheitliche Wirtschafts-Standards für alle Mitglieder auf möglichst allen Ebenen zu schaffen. Nicht nur bei Kondomen und Schnullerketten. Die neuen, niedrigeren Telefon-Tarife sind da noch lange nicht die Lösung. Aber zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Und ein handfester Beweis auf ganz praktischer Ebene, wie wichtig die EU auch im Detail für uns alle sein kann."/be/DP/he