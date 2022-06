Pressestimme: 'Volksstimme' zu neuen Tierschutzlabel

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu neuen Tierschutzlabel:

"Es fällt auf: Seit die Inflation einen Rekord nach dem anderen knackt, ist in Discountern Fleisch und Wurst der niedrigsten - freiwilligen - "Tierwohl"-Kategorie 1 wieder häufiger in den Kühltheken. Nach Produkten der beiden hohen und teureren Kategorien 3 und 4 müssen Verbraucher nun oft suchen. Ausgerechnet jetzt präsentiert Minister Özdemir sein Pflicht-Kennzeichnungssystem. Einen schlechteren Zeitpunkt gibt es kaum: Der Agrar-Umbau zu einer wenn schon nicht artgerechten, aber wenigstens qualfreien Tierhaltung kostet Milliarden - zahlbar von Steuerzahlern im Allgemeinen und Fleischessern im Besonderen. Und doch ist der Vorstoß wichtig, um den im Grundgesetz als Staatsziel festgeschriebenen Tierschutz durchzusetzen, die Deutschen zu ausgewogenerer Ernährung zu bewegen und die Umwelt zu schonen. Özdemir sollte schnell nachlegen: Tierwohl steht nicht nur Schweinen zu, sondern auch Rindern, Hühnern oder Kaninchen - die sind in Özdemirs Label-Modell noch nicht berücksichtigt."/al/DP/he