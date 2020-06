Pressestimme: 'Volksstimme' zu neuen Abrüstungsgesprächen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu neuen Abrüstungsgesprächen:

"Bei atomaren Kurz- und Mittelstreckenraketen gibt es keine Kontrollabkommen mehr zwischen den USA und Russland.



In Wien ist ein Rettungsversuch für die letzte Nuklear-Vereinbarung über Langstreckenwaffen gestartet. Gegenüber sitzen sich die Leute eines US-Präsidenten, der seine Meinung so schnell ändert wie eine Lichtorgel ihre Farben und knochenharte russische Verhandler. Der Erfolg hängt am seidenen Faden. Für einen neuen Vertrag reicht die Laufzeit bis Februar 2021 nicht aus. Schon die Fortschreibung des New-Start-Abkommens wäre ein enormer Fortschritt in einer Zeit, wo internationale Verträge immer öfter buchstäblich zerknüllt werden. Abrüstungsverträge zwischen der USA und der Sowjetunion waren in den 1970er und 1980er Jahren die Versicherung dafür, dass der Kalten Krieg nicht in einen Dritten Weltkrieg umgeschlagen ist. Wenn die wichtigsten Atommächte sich gegenseitig nicht mehr auf die Finger schauen lassen, könnten das andere wie der Iran als Freibrief auffassen."/be/DP/nas