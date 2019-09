Pressestimme: 'Volksstimme' zu endloser Brexit-Geschichte

MAGEDBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' (Magdeburg) zu endloser Brexit-Geschichte

Kurz vor der Zwangspause des britischen Parlaments ist Boris Johnson mit einem Brexit-Statement bei der Hand, das den Abgeordneten wie Hohn in den Ohren klingt.



Ich will einen Deal erreichen, erklärt der Premier in Dublin. Steht der Wahrheitsgehalt auch in Frage, so ist zumindest der Platz treffend gewählt. Bildet Irland in den Sturmzeiten des EU-Austritts doch das Auge des Orkans. Die Grenze zwischen Irland und Nordirland soll so durchlässig wie möglich gehalten werden. Das wollen beide Seiten. Die EU fordert aber zur Sicherung per Backstopp-Garantie, die Briten sind strikt dagegen. Bei diesem für die Republik Irland existenziellen Streitpunkt gibt es keine Bewegung - bisher. Inzwischen wird sogar kolportiert, dass Johnson den Verzicht auf Nordirland, diesen ohnehin problematischsten Zipfel im Vereinigten Königreich, im Kopf hat. Eine extrem kühne Variante, gewiss. Doch was an Unmöglichkeiten möglich ist, zeigt gerade das Brexit-Gewürge zur Genüge./zz/DP/zb