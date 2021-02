Pressestimme: 'Volksstimme' zu aktuellem Corona-Management

MAGDEBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' zu aktuellem Corona-Management

Die obersten Pandemiemanager verlieren mehr und mehr Autorität.



Der Regierung in Berlin ist es nicht gelungen, das Potenzial eines reichen Hightech-Landes wie Deutschland in der Krise auszuschöpfen. Es gibt keine Corona-App, es gibt nicht genügend Impfstoff, es wird nicht genügend getestet und nachverfolgt, es wurde nicht ausreichend geforscht, um neue Viren zu identifizieren oder gezielter runterzufahren. Es gibt keine Strategie. Der Kanzlerin fehlt die Autorität einer erfolgreichen Krisenmanagerin. Ihre mahnenden Worte verhallen. Die Länder sind die eigentlichen Manager der Krise. Aus der Zentrale wird außer Geld nichts Hilfreiches mehr kommen. Die Länder entwerfen Stufenpläne und Öffnungsszenarien. Die einen unterrichten und betreuen wieder Kinder, die anderen warten ab. Könnten sie ihre Grenzen kontrollieren, würden ähnlich wie in Österreich auch die ersten Geschäfte wieder öffnen./al/DP/zb