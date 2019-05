Pressestimme: 'Volksstimme' zu Wohngarantie von Vonovia

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Wohngarantie von Vonovia:

"Angesichts massiver Proteste gegen steigende Mieten ist auch Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia unter Druck geraten.



Nicht anders ist es zu werten, wenn er jetzt Mietern ab 70 Jahren freiwillig eine Wohngarantie einräumt. Ein ungewöhnlicher Vorstoß des wegen Mieterhöhungen und überzogener Nebenkostenabrechnungen in Verruf gekommenen Immobilienkonzerns. Die von Juso-Chef Kevin Kühnert angezettelte Enteignungsdebatte zeigt Wirkung. Sein Satz, dass es kein legitimes Geschäftsmodell sei, mit dem Wohnraum anderer Menschen seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, war genau auf solche Wohnungsriesen gemünzt, die die ortsübliche Vergleichsmiete immer weiter nach oben treiben. Obendrein prüft die Politik nun die Verschärfung der Mietpreisbremse. Es ist also Druck auf dem Kessel, den Vonovia rausnehmen will. Solange aber ein Großstädter mit Normalverdienst sich eine normale Wohnung nicht mehr leisten kann, wird der Druck nicht abnehmen./al/DP/he