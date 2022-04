Pressestimme: 'Volksstimme' zu den Verlusten von Wintershall Dea

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu den Verlusten von Wintershall Dea:

"Wintershall Dea und Mehrheitseigner BASF haben von den Kriegsvorbereitungen Russlands enorm profitiert. Um im Besitz der Gasspeicher der Deutschen zu gelangen, hat Gazprom mit lukrativen Beteiligungen bei der Gasförderung in Russland gelockt. Und auf Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel war Verlass. Der Überfall der Ost-Ukraine war erst rund ein Jahr her, da gelang es ihm schon, das Einverständnis der EU für den Verkauf zu erwirken. Ein tolles Geschäft für Wintershall, wo russische Oligarchen inzwischen rund 30 Prozent der Anteile hielten. Schlecht für Deutschland: Leere Gasspeicher bei Kriegsbeginn. Jetzt verliert auch der Kriegsgewinnler. Aber nicht überall. Die Geschäfte in Russland gehen weiter, sind mit steigenden Preisen sogar noch lukrativer geworden. Und auch dem Ansehen des Ex-Wirtschaftsministers hat der für sein Land schlechte Deal nicht geschadet. Als Lobbyist ist er sehr gut im Geschäft."/kkü/DP/he