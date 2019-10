Pressestimme: 'Volksstimme' zu Verlängerung der Brexit-Frist

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Verlängerung der Brexit-Frist:

"Ende Januar 2020 wird Großbritannien aus der Europäischen Union austreten - vielleicht.



Immerhin ist mit der neuen Gnadenfrist, die die EU den Briten für einen Abschied mit Vertrag einräumt, schon die dritte Verlängerung. Um sicherzustellen, dass es diesmal klappt, will Premier Boris Johnson eine Parlamentswahl davorschalten. Im festen Glauben daran, mit fetter Mehrheit im neuen Unterhaus nach eigenem Gutdünken schalten und walten zu können. Doch der Wahlausgang, so die Abstimmung über die Bühne geht, ist so ungewiss wie das Brexit-Gerangel. Johnson war mal populär - bei wie vielen seiner Landsleute ist er es noch? Was macht die Labour Party - wird sie einen klaren Kurs fahren oder sich in taktischen Spielchen verlieren? Wie stark ist die Brexit-Partei - kann sie noch mal abräumen? Die Briten würden mit der Parlamentswahl zuallererst über den Brexit befinden. Was also wäre die Abstimmung anderes als das von vielen geforderte neue Referendum?"