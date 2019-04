Pressestimme: 'Volksstimme' zu Ukraine und dem Westen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Ukraine und dem Westen:

"Kaum ist Wolodymyr Selenskyj als Ukraine-Wahlsieger gekürt, wird er vom Westen eingenordet und umgarnt.



Die USA versprechen Hilfe gegen die "russische Aggression", die Bundesregierung signalisiert Beistand bei Verteidigung der territorialer Integrität. Das mag ja alles richtig sein. Doch was ist denn nach dem Machtwechsel in Kiew prioritär? Zuallererst wohl ein Friedensschluss mit Russland. Und nicht die Fortsetzung einer Rhetorik, die tausendfachen Tod in der Ost-Ukraine begünstigt hat. Der ehemalige Präsident Petro Poroschenko ist auch deshalb gefallen, weil er den Mund seit Jahren zu voll genommen hat. Mit westlichen Pinseln wurden eifrig die Schimären von möglichen Mitgliedschaften in Europäischer Union und Nato an den ukrainischen Himmel gemalt. Wider besseres Wissen: Die EU würde sich am riesigen Brocken Ukraine verschlucken und ein Nato-Beitritt des Landes wäre nichts anderes als eine Kriegserklärung an Russland."/yyzz/DP/he