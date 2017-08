Pressestimme: 'Volksstimme' zu Übernahme-Poker um Air Berlin

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Übernahme-Poker um Air Berlin:

"Im farbenfrohen Till-Eulenspiegel-Kostüm war der Chef von Ryanair im Frühjahr 2011 zur Neu-Eröffnung des Flughafens Cochstedt gekommen.



Mit Narrenkappe und rot-gelb-blauer Kleidung stieg Michael O'Leary lachend aus dem Flieger. Doch nicht mal drei Jahre später war der Spaß wieder vorbei: Ryanair strich die Strecken ab Cochstedt. Das Malheur an Sachsen-Anhalts einzigem Verkehrsflughafen verbuchte der Billigflieger als gelungenen Marketing-Gag. Michael O'Leary ist ein Mann, der die Gunst der Stunde nutzt. Gerne inszeniert er sich als Vorkämpfer für verbraucherfreundliche Tiefstpreise. Dabei verschweigt er, wie er das finanziert: Fluggäste bekommen null Service und kaum Komfort, die Mitarbeiter wenig Geld. Im Poker um Air Berlin legte O'Leary am Mittwoch einen fulminanten Auftritt hin. Die Insolvenz von Air Berlin sei ein abgekartetes Spiel, sagt er. O'Leary bleibt sich treu. Rynair gibt für die Fluglinie kein Angebot ab. Am Ende bleibt nur ein kurzweiliges Kammerspiel."/al/DP/he