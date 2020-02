Pressestimme: 'Volksstimme' zu Trennung EU und Großbritannien

MAGDEBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' zu Trennung EU und Großbritannien

Nichts will er mehr mit der EU zu tun haben, der britische Premierminister Boris Johnson, gar nichts.



Wozu hätten er und seine Bundesgenossen sonst auch das ganze Brexit-Theater abziehen sollen? Sie wollen den totalen Schnitt, die absolute Kontrolle über das Inselreich. Wenn Johnson das in nur wenigen Monaten in einem Handelsvertrag mit der EU festschreiben kann, werden ihm seine Anhänger gewiss ein Monument auf dem Londoner Trafalgar Square errichten, höher als die Nelson-Statue ... Einer dürfte Johnson jedoch auf den Teppich zurückholen: Michel Barnier, gewiefter Chefverhandler der Europäer und im Vorjahr zwischenzeitlich als Kandidat für den Posten des EU-Kommissionschef gehandelt. Der Franzose pocht darauf, dass die EU-Standards für Wirtschaft und Soziales nicht im britischen Nebel zerfließen. Kommt kein Vertrag zustande, würden London und Brüssel im Streit voneinander scheiden. Den Schaden hätten vor allem die Briten. Johnson wäre dann reif für den Tower./al/DP/zb