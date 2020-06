Pressestimme: 'Volksstimme' zu Stopfen der Funklöcher

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Stopfen der Funklöcher:

"Deutschland versteigert seit Jahren Funklizenzen an die großen Betreiber.



Dennoch sind Handygespräche und LTE-Empfang oft mieser als in einem Entwicklungsland. Eine ernüchternde und peinliche Bilanz für den Wirtschaftsriesen. Die Ursache ist hausgemacht: Der Bund versuchte von Anfang an, möglichst hohe Milliardensummen bei der Frequenzvergabe zu kassieren. Zugleich machte er den Betreibern aber zu lasche Auflagen: Was nützen 99 Prozent Haushaltsabdeckung, wenn es an Straßen riesige weiße Flecken gibt und jedes Autotelefonat Glückssache ist? Was nützen mit prallgefüllte Bundeskassen, wenn Tausende im Funkloch hocken? Es wäre schlauer gewesen, die Frequenzen billiger zu vergeben und im Gegenzug dafür von den Betreibern maximale Versorgung zu verlangen. Nun läuft es anders. Nun muss der Bund mit einem Teil der kassierten Milliarden den Antennenaufbau subventionieren. Deutschland hat beim Internet international Anschluss verloren."/yyzz/DP/he