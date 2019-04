Pressestimme: 'Volksstimme' zu Steuersenkung/Fernbahntickets

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Steuersenkung/Fernbahntickets:

"Tief im Innersten ist Verkehrsminister Andreas Scheuer wohl gar nicht so schwarz, wie man immer dachte.



Eher schwarz-grün, was gut in die Zeit passt. Sein geplanter Steuererlass für Fernstreckentickets der Bahn wäre eine Revolutionierung des öffentlichen Verkehrswesens, wie es sie seit Jahrzehnten nicht gab. Dass er sich dabei zum Vorkämpfer für eine Idee von Grünen und Linken macht, dürfte Scheuer wurst sein. Allzu oft hatte sich der Verkehrsminister in der Dieselkrise als Büttel der Autokonzerne schelten lassen müssen. Eine Steuersenkung für Bahntickets kann hilfreich sein, das Image in Richtung mehr Bürgernähe zu drehen. Sollten die Fahrgäste nun wie erhofft in die Züge strömen, dürfte das ein neues Problem aufwerfen: Ist die störanfällige und verspätungsträchtige Bahn überhaupt in der Lage, noch größere Massen zu transportieren? Außerdem werden die Pendler im Nahverkehr vergrätzt: Ihre Bahnpreise kennen weiter nur eine Richtung - nach oben."/yyzz/DP/he