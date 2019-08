Pressestimme: 'Volksstimme' zu Start/Fußball-Bundesliga

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Start/Fußball-Bundesliga:

"Heute Abend beginnt mit dem Spiel des FC Bayern München gegen Hertha BSC Berlin die neue Fußball-Saison.



Die Vorfreude hält sich allerdings in Grenzen. Was früher schon Tage vor dem ersten Spiel zu schlaflosen Nächten führte, ist seit einigen Jahren zu einer ziemlich monotonen Veranstaltung verkommen. Siebenmal in Folge wurde der FC Bayern mittlerweile Meister. Kinder, die gerade frisch eingeschult werden, wissen wahrscheinlich nicht mal, dass theoretisch auch eine andere Mannschaft den Titel holen darf. Auch wenn Borussia Dortmund den Eindruck erweckt, den Münchenern Paroli bieten zu können, droht der Bundesliga auch diesmal die Dominanz des FC Bayern. Der Rekordmeister wird sich in den kommenden Wochen nämlich sicherlich so prominent verstärken, dass kein Weg an der achten Meisterschaft vorbeiführt. Es ist wie im Kultfilm "Und täglich grüßt das Murmeltier" mit Bill Murray. Immer und immer wieder gewinnt der gleiche Verein./yyzz/DP/he