Pressestimme: 'Volksstimme' zu Schnellverfahren in Chemnitz

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" (Freitag) schreibt zum Schnellverfahren in Chemnitz:

"Gut zweieinhalb Wochen nach den Ausschreitungen in Chemnitz ist vom dortigen Amtsgericht wegen des Zeigens des Hitlergrußes und versuchter Körperverletzung an einen Polizisten ein Urteil gesprochen worden.



Doch nicht die acht Monate Gefängnisstrafe, die auf drei Jahre Bewährung ausgesetzt wurden, oder die 2000 Euro Geldstrafe beeindrucken dabei so besonders. Es ist vielmehr das konsequente und vor allem schnelle Durchsetzen des Gesetzes, auf das viele nach den unsäglichen Bildern von Chemnitz gewartet haben. Wenn, wie in diesem Fall, ein einschlägig vorbestrafter Neonazi mit Hitlergruß durch die Straßen zieht, muss das juristische Konsequenzen haben. Nicht irgendwann nach einem halben Jahr, sondern möglichst schnell. Keine Frage: Der Rechtsstaat muss dem Prozess so viel Zeit geben, wie er für ein fehlerfreies Urteil benötigt. Wenn, wie hier offensichtlich der Fall, die Fakten auf dem Tisch liegen, wirkt ein Schnellverfahren besser als jeder Protest."/yyzz/DP/men