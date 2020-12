Pressestimme: 'Volksstimme' zu Schließung/Einzelhandel

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" schreibt zu Schließung/Einzelhandel:

Der Shutdown für den Einzelhandel ist unvermeidbar, der Zeitpunkt aber potenziell verhängnisvoll.



Mit dem Schließen der Geschäfte ab Mittwoch hat die Bundesregierung die Bürger aufgefordert, die Läden zu stürmen, auch wenn sie anderes will und betont: Wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat, dem verbleiben 48 Stunden, so lautete die Botschaft, die am Sonntag beim Bürger ankam. Aufforderungen etwa von Wirtschaftsminister Peter Altmaier, jetzt auf Einkäufe zu verzichten, dürften meist verhallen, wenn es um Besorgungen für die Liebsten geht. Sicher lässt sich einwenden: Der Schutz der Gesundheit geht vor, organisatorisch war der Mittwoch der frühestmögliche Termin. Ob die Regierenden dem Land mit ihrer Regelung aber einen Gefallen im Sinne der angestrebten Senkung von Kontakten getan haben, darf bezweifelt werden. Eine Öffnung bis Sonnabend hätte für weniger Gedränge und kürzere Schlangen gesorgt. Jetzt müssen die Regierenden hoffen, dass die 48-Stunden-Einkaufsschlacht nicht zum Infektions-Ereignis wird.