Pressestimme: 'Volksstimme' zu Rücktritt von Jürgen Klinsmann

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Rücktritt von Jürgen Klinsmann:

"Die Nachricht vom Rücktritt Jürgen Klinsmanns als Trainer von Hertha BSC traf viele unvorbereitet.



Selbst Manager Michael Preetz wurde erst nach der Mannschaft informiert. Ihm fehle die Rückendeckung, die er für diesen Job brauche, begründete Klinsmann seinen Schritt. Dass der frühere Bundestrainer seinen Rücktritt via Facebook ankündigte, zeugt allerdings davon, dass es ihm offensichtlich an jeglichem Gespür und Stil mangelt. Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche restliche Saison waren nämlich eigentlich gegeben. Der Coach durfte für rund 80 Millionen Euro auf dem Winter-Transfermarkt shoppen, hat mit seinem Verein zudem sechs Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Der Rücktritt des 55-Jährigen ist ein feiger Alleingang, er lässt den Verein im Stich und stellt sich selbst und seine Interessen in den Vordergrund. Klinsmann sollte sich überlegen, ob es wirklich sinnvoll ist, jetzt in den Hertha-Aufsichtsrat zurückzukehren. Probleme sind garantiert.