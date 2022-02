Pressestimme: 'Volksstimme' zu Putins Besuch in Peking

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Putins Besuch in Peking:

"Putins Auftritt in Peking ist mehr als ein Besuch der Olympischen Spielen. Zwischen Russland und China bilden sich neue Projektstrukturen in Politik, Industrie, Rüstung und Bodenschätzen heraus. Eine strategische Kooperation zwischen den beiden Riesenstaaten, die auf den Säulen Wirtschaft, chinesischem Kapital, modernster (Atom)-Waffensysteme Russlands und riesigen natürlichen Ressourcen beruht, könnte schon bald mehr Macht aufweisen als eine Europäische Union, bei der in Kernfragen wie Finanzen, Energie, Grenzschutz, Migration und Recht immer mehr Brüche sichtbar werden. Die Politik des Westens war lange von einer krassen Unterschätzung Russlands und Chinas geprägt. Das war ein Fehler, den man schnell korrigieren sollte. Eine Achse zwischen China und Russland, erweitert um jene Länder, die von diesen Großmächten politisch wie ökonomisch abhängig sind, würde auch die globalen Machtverhältnisse verschieben. Es erscheint an der Zeit, wieder aufeinander zuzugehen."/al/DP/he