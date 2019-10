Pressestimme: 'Volksstimme' zu Neuwahlen/Großbritannien

MAGDEBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' zu Neuwahlen/Großbritannien

Die Wahl, die nun im Vereinigten Königreich ansteht, ist nicht nur eine zwischen Tories und Labour, schottischen Nationalisten, Liberalen und Brexit-Partei.



Faktoren wie Stadt und Land oder Alt und Jung werden bei diesem Urnengang weit mehr zum Tragen kommen als bei sonst üblichen Unterhauswahlen. Die Brexit-Anhänger sind zumeist ältere Briten, die in eher ländlichen Gegenden in England und Wales leben. In Schottland und Nordirland sowie Großstädten, allen voran London, leben die Brexit-Gegner, die häufig jüngere Leute sind. Diesen Umstand will sich die oppositionelle Labour Party zunutze machen und das Wahlalter auf 16 Jahre heruntersetzen. Auch EU-Ausländer sollen mit abstimmen können. Dabei ist Labour offiziell gar nicht gegen den Brexit. Sie will jedoch dessen Kritiker für sich einsammeln. Großbritannien schaltet um: vom Brexit-Modus auf Wahlkampf. Die Übergänge sind fließend./yyzz/DP/zb