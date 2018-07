Pressestimme: 'Volksstimme' zu Minuszinsen bei den Sozialkassen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Minuszinsen bei den Sozialkassen:

"Es ist ein Paradoxon - die Sozialkassen profitieren von der Hochkonjunktur und häufen milliardenschwere Rücklagen an.



Mit der Folge von Strafzinsen in Millionenhöhe. Dem Beitragszahler dürfte dies die Zornesröte ins Gesicht treiben. Vor allem wenn ihm bewusst wird, dass er für Europas Geldpolitik nicht nur null Rendite für seine Spareinlagen erhält, sondern nun auch noch über seinen Renten- und Krankenkassenbeitrag herangezogen wird. Dabei wird gern unterlassen zu erwähnen, dass die Rücklagen bei der Rentenkasse längst den gesetzlichen Höchstbetrag von 1,5 Monatsausgaben überschritten haben. Die Strafzinsen sind so hoch, weil die Rücklagen bewusst nicht aufgebraucht werden. Obendrein stellt sich die Frage, warum in diesen Zeiten nicht unkonventionelle Wege gegangen werden. Wenn für hohe Guthaben-Konten Strafzinsen fällig werden, wird die Aufbewahrung im eigenen Geldtresor zur Option. Unterm Strich dürfte das billiger sein."/be/DP/he