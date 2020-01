Pressestimme: 'Volksstimme' zu Minister Spahn und Sterbehilfe

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Minister Spahn und Sterbehilfe:

"In Deutschland ist organisierte Sterbehilfe verboten.



Ob das so bleibt, will das Bundesverfassungsgericht im Februar in einem Grundsatzurteil klären. Vieles bewegt sich bisher in einer Grauzone. Manche Betroffene suchen und finden Unterstützung im benachbarten Ausland. Eine klare rechtliche Regelung allerdings gibt es: Schwerstkranke in auswegloser Lage können beim Arzneimittel-Bundesamt um tödliche Medikamente nachsuchen. In der berechtigten Annahme, dass ihr Einzelfall geprüft wird. Weit gefehlt: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat angewiesen, die Anträge pauschal abzuweisen. Woher nimmt der Nicht-Mediziner Spahn das Recht dazu? Vom Schreibtisch bestimmt hier ein Politiker rechtswidrig Schicksale. Bei der Entscheidung über Leben und Tod haben ideologische Vorbehalte und persönliche Befindlichkeiten zurückzustehen. Spahn ist Christ. Aber nicht Gott. Und er hat diesen auch nicht zu spielen."/zz/DP/he