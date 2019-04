Pressestimme: 'Volksstimme' zu Milliardenförderung/E-Ladesäulen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Milliardenförderung/E-Ladesäulen:

"Eine eigene Ladesäule in meiner Garage - und der Staat zahlt die Hälfte dazu.



Ein durchaus geschickter Schachzug des Verkehrsministers, der bisher eher als Mann der traditionellen Autoindustrie in Erscheinung trat. Sollte dieser Schachzug aufgehen, kann er sich auf die Fahnen schreiben, die Infrastruktur, die eine größere Verbreitung von E-Fahrzeugen bisher bremst, angeschoben zu haben. Über Nacht zum Klimaschützer - da kann Herr Scheuer auch mit Zustimmung aus dem Öko-Lager rechnen. Die Milliarde aus dem Bundeshaushalt lockerzumachen, dürfte aktuell nicht allzu schwer sein - ist ja für einen guten Zweck. Wer will da schon als Verhinderer dastehen. Bleibt am Ende zu hoffen, dass die Initiative nicht an komplizierten Details im EU- sowie Wohneigentums- und Mietrecht scheitert. Wenn doch, wäre Verkehrsminister Scheuer trotzdem fein raus - lag ja schließlich nicht an ihm. Wie gesagt, ein wirklich geschickter Schachzug"./yyzz/DP/he