Pressestimme: 'Volksstimme' zu Migrationskrise in den USA

MAGEDBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' zu Migrationskrise in den USA

Die beißende Kritik der Demokraten an Donald Trumps harter Anti-Migrationspolitik zog sich durch dessen gesamte Amtszeit.



Aber die Doppelmoral von US-Präsident Joe Biden und seiner Strategen scheint fast noch höher als Trumps Mexiko-Mauer zu sein. Die Bilder, die jetzt um die Welt gehen, zeigen, dass Bidens Grenzpolitik an einem Punkt angelangt ist, den es selbst unter Trump nicht gab. Biden ist auch in der Migrationsfrage auf dem harten Boden der Tatsachen gelandet. Dass illegale Migration vermutlich in kaum einem Land mehrheitlich von der Bevölkerung befürwortet wird, ist die erste Wahrheit. Die zweite Wahrheit ist, dass die illegale Migration in die USA im Wesentlichen in der Hand von Verbrecherkartellen liegt. Doch Biden und seine Demokraten handeln längst nach der dritten Wahrheit: Niemand kennt eine humane Lösung für das Migrationsproblem. Die vierte Wahrheit wird inzwischen auch in Osteuropa wieder praktiziert: Eine Welt ohne Grenzen klingt schön - realistisch scheint sie nicht zu sein./zz/DP/zb