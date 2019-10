Pressestimme: 'Volksstimme' zu Lohnunterschieden in Ost und West

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Lohnunterschieden in Ost und West:

"Der Osten hat bei der Höhe der Gehälter aufgeholt.



Doch die Unterschiede bleiben auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung enorm. 16,9 Prozent weniger Lohn für Beschäftigte gleichen Geschlechts, im gleichen Beruf und mit vergleichbarer beruflicher Erfahrung - das ist für Arbeitnehmer im Osten nicht mehr nachvollziehbar. In den westlichen Bundesländern werden 56 Prozent der Beschäftigten nach Tarif bezahlt, in den Ostländern sind es nur 45 Prozent. Selbst wenn die Gewerkschaften bei den Tariflöhnen eine weitgehende Angleichung zwischen Ost und West schon forciert haben - wichtig ist, dass Tarifverträge auch verbindlich umgesetzt werden. Viele Unternehmen werden allerdings Probleme bekommen, wenn sie den Hebel bei den Gehältern nicht ansetzen. Der Kampf um Fachkräfte wird in vielen Branchen härter. Im Zweifelsfall entscheidet sich der gut qualifizierte Mitarbeiter dann aber meist für den Standort, an dem besser gezahlt wird."/al/DP/he