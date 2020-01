Pressestimme: 'Volksstimme' zu Kriterien für neue Polizisten

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Kriterien für neue Polizisten:

"Polizisten, die nicht wissen, wie man richtig schreibt und denen bei der Verfolgung von Ganoven die Puste ausgeht .



.. Der Fachkräftemangel macht auch vor dem Staat nicht Halt. Es gibt offensichtlich nicht genug körperlich fitte, geistig rege junge Menschen, die Bundespolizist werden wollen. Um dem zu begegnen, werden einfach die Anforderungen gesenkt. In der Sache für viele andere Branchen nachvollziehbar. Es ist jedoch ernsthaft zu bezweifeln, dass dieser Verwaltungs-Trick in diesem sicherheitssensiblen Sektor der richtige ist. Extrem ungeschickt ist die Kommunikation in dieser Angelegenheit - weil bislang offenbar gar nicht vorhanden. Da wurden klammheimlich Parameter geändert, womöglich in der Hoffnung, dass es niemand merkt. Die Alternative: Den Job bei der Bundespolizei moderner und attraktiver machen (flexible Arbeitszeitmodelle, Weiterbildung, Zusatzangebote), um Interessenten zu gewinnen und langfristig bei der Stange zu halten."/al/DP/he