Pressestimme: 'Volksstimme' zu Krise an der Grenze zu Griechenland

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" (Magdeburg) zu Krise an der Grenze zu Griechenland:

Erdogan spielt in Syrien gefährlich mit dem Feuer.



Mit seinen massiven Attacken gegen die syrische Armee stellt er indirekt die Ansprüche der großen Schutzmacht Assads - Russland - infrage. Wie gefährlich das wird, wird sich in Gesprächen zwischen Erdogan und Putin in dieser Woche erweisen. Brisant ist die Lage aber schon deshalb, weil die Türkei Nato-Partner ist. Den Europäern demonstriert Erdogan zugleich ihre Abhängigkeit von Ankara, die Botschaft: Sie sollten für das gemeinsame Flüchtlingsabkommen künftig bitte zuverlässig zahlen und ihm bei seiner Offensive in Syrien den Rücken freihalten. Andernfalls wird Ankara die Grenzen dauerhaft öffnen. Erdogan weiß, wie sehr die EU ein Szenario wie 2015 fürchtet. Forderungen von CDU-Chefin Annegret-Kramp-Karrenbauer, jetzt den Druck auf Erdogan und Putin für ein Ende des Konflikts zu erhöhen, sind wohlfeil. Ihr Effekt läuft gegen null. Was es braucht, ist effektive Unterstützung für Griechenland beim Grenzschutz. Und es bedarf gemeinsamer, humanitärer Hilfen für die Menschen, die an den Grenzen ausharren./zz/DP/mis