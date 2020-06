Pressestimme: 'Volksstimme' zu Kaufprämie/Autos

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Kaufprämie/Autos:

"Deutschland hat eine mächtige Autolobby, drei starke Autoländer und ein Volk von Autofreunden.



Wo sich Geldinteresse und Leidenschaft derart bündeln, ist die Rationalität schnell ausgeschaltet. Deshalb bezieht sich die Auto-Leidenschaft nicht auf Elektrofahrzeuge. Bei allem Umweltbewusstsein - mit den Stromern fremdeln viele Deutschen. Nun hat sich die Große Koalition zu einer Kaufprämie als Stimulus für die darniederliegende deutsche Fahrzeugindustrie durchgerungen. Was aber als Neuanschaffung gefördert werden soll, unterscheidet sich je nach Parteifarbe: Die Union sieht in der Förderung aller Antriebsarten - also auch sparsamer Verbrenner - den richtigen Weg, während die SPD nur die E-Mobilität für prämienwürdig hält. An wirtschaftlichen Kriterien ist diese Einengung nicht orientiert. Wer der Autoindustrie auf die Beine helfen will, muss deren Profil und nicht fromme Wünsche zum Maßstab machen."/yyzz/DP/he