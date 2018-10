Pressestimme: 'Volksstimme' zu Italiens Haushaltsplan

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Italiens Haushaltsplan:

"Munter schmeißt Italiens Regierung im neuen Haushaltsplan mit den Milliarden nur so um sich.



Die Koalition aus linken und rechten Populisten ringt um weiteren politischen Kredit beim Volke. Die Kreditwürdigkeit Italiens an den Finanzmärkten allerdings droht flöten zu gehen: Bei den Bankern sind nicht Sympathie oder Ablehnung der Maßstab, sondern die harten Zahlen. Die sehen schlecht aus. Zwar soll das Gesamtdefizit unter der festgelegten EU-Grenze von drei Prozent bleiben. Die Gesamtverschuldung aber ist mit 130 Milliarden katastrophal hoch. Brüssel kann da nicht mitspielen. Die Italiener brauchen aber einen akzeptablen Etat. Anderenfalls droht der gesamten EU eine neue Finanzkrise - Griechenland ist noch in schmerzvoller Erinnerung. Italien aber vom Ausmaß der Verwerfungen her Griechenland im Quadrat. Aus dem Spardiktat für Hellas sollte die EU allerdings gelernt haben: Bei einer alleinigen Schrumpfkur bliebe Italien am Boden."/yyzz/DP/he