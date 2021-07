Pressestimme: 'Volksstimme' zu Gewalt in Südafrika

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zur Gewalt in Südafrika:

"In Südafrika entladen sich Frust und Gewaltbereitschaft in einem kaum vorstellbaren Maße.



Die Unruhen in wichtigen Wirtschaftszentren wie Johannesburg und Durban hängen ursächlich mit der Inhaftierung des Ex-Präsidenten Jacob Zuma zusammen. Doch haben sich die Ausschreitungen längst verselbstständigt. Das verbreitete Elend der Bevölkerung ist der Treibsatz, den Politiker und Stammesführer jederzeit zünden können. Das Versprechen eines gerechten und besseren Lebens, mit dem ANC vor mehr als 25 Jahren die Mehrheit des Volkes hinter sich bringen konnte, hat die Freiheitsbewegung nicht erfüllt. Ihre Führer nach Nelson Mandela haben das getan, was sie einst selbst immer verurteilten: sich schamlos bereichert. Das Toleranz-Versprechen der Regenbogen-Nation ist zur Farce verkommen. Südafrika wackelt als einer der wichtigsten Pfeiler des Kontinents beträchtlich. Würde der Pfahl kippen, wäre das für Afrika eine Katastrophe."