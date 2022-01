Pressestimme: 'Volksstimme' zu Frankreich und Europa

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Frankreich und Europa:

"Emmanuel Macron hat viel vor in diesem Jahr. Frankreichs Präsident will der Europäischen Union nach dem Merkel-Abgang seinen Stempel aufdrücken. Kräftigen Rückenwind hat ihm die EU-Kommission beschert, die die Atomkraft zur grünen Energie erklären will. Die 56 französischen Atommeiler würden somit zu nachhaltigen Stromquellen aufgewertet. Dafür werden die deutschen Gaskraftwerke als grün deklariert. Einer der faulsten EU-Kompromisse seit langem. Doch wird Kanzler Olaf Scholz trotz Widerstands von Grünen und FDP letztlich namens Deutschlands zustimmen, um Frankreich nicht zu vergrätzen. Für Macron könnte es in Richtung Präsidentschaftswahlen im April nicht besser laufen. Zwar hat er seine Kandidatur noch nicht erklärt, wird dies aber mit ziemlicher Sicherheit tun. Bei einem Sieg wird Macron seine Idee eines "souveränen Europas" weiter treiben. Wenn Scholz nicht aufpasst, verliert er in der EU schnell den Anschluss."/ra/DP/he