Pressestimme: 'Volksstimme' zu Folgen/erneuter Dürre

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Folgen/erneuter Dürre:

"Die Anzeichen für eine Zunahme von Dürreperioden mehren sich.



Nicht nur in der Forst- und Landwirtschaft wird es Zeit, Maßnahmen vorzubereiten, die dieser Entwicklung Rechnung tragen. Die Sandstürme in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt sind auch Folge der intensiven Landwirtschaft. Humusschichten bilden sich nicht mehr auf zu akkurat abgeernteten Feldern. Bäume und Sträucher, die Wind brechen und Erosion eindämmen, fehlen. Den schlechter werdenden Boden mit immer mehr Dünger ertragreich zu halten, ist auf Dauer keine Lösung. Sicher muss auch in intelligente Bewässerungssysteme investiert werden. Wälder müssen so angelegt werden, dass Feuer sich nicht schnell verbreitet und besser bekämpft werden kann. Lösch-Hubschrauber fehlen. Und jeder Einzelne kann etwas tun: Bäume pflanzen für die künftige Generation, anstatt Steingärten anzulegen, wie es zurzeit Mode ist. Es wird Zeit, umzudenken."/yyzz/DP/he