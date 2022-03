Pressestimme: 'Volksstimme' zu Folgen der Saar-Wahl für die CDU

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Folgen der Saar-Wahl für die CDU:

"Dass Tobias Hans mit der CDU im Saarland in den Abgrund gestürzt ist, scheint die Parteispitze in Berlin nur wenig zu stören. Die Niederlage ahnend, hatte sich Parteichef Friedrich Merz im Wahlkampf vornehm zurückgehalten. Dennoch bleibt das Fiasko an der Gesamt-CDU hängen. Zwei neue Herausforderungen lauern schon: Die Landtagswahlen im Mai in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen. Im Norden könnte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) im Bunde mit Grünen und FDP laut Umfragen weiterregieren. Möglich scheint auch eine Ampel. Für Hendrik Wüst, der in NRW nach der CDU-Klatsche bei der Bundestagswahl Armin Laschet abgelöst hatte, dürfte es enger werden. Zumal Wüst besonderer Popularität nicht verdächtig ist. Sein CDU/FDP-Bündnis liegt derzeit in der Wählergunst hinter SPD plus Grünen. Hier wird Merz kämpfen müssen. Ginge das NRW für die CDU flöten, würde auch die Luft für den Oppositionsführer dünn."/kkü/DP/he