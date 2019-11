Pressestimme: 'Volksstimme' zu EM-Qualifikation der DFB-Elf

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu EM-Qualifikation der DFB-Elf:

"Der Bewertungszeitraum zur Lage der Fußball-Nation liegt gemeinhin bei 90 Minuten.



Die Arithmetik ist ja so: Gutes Spiel gleich gute Stimmung, schlechtes Spiel gleich Weltuntergang. Und so steht nach dem Galaauftritt der Nationalelf am Dienstag aktuell Euphorie auf der Tagesordnung. Keine Frage, die gesamte EM-Qualifikation mit sieben Siegen aus acht Spielen und dem Gruppensieg rechtfertigt Lobeshymnen. Und sie rechtfertigt diese auch deshalb, weil Bundestrainer Löw das geschafft hat, was ihm Skeptiker vorhielten, dass es ihm nicht gelingen würde: den Umbruch herbeizuführen. Serge Gnabry ist das beste Beispiel. Er hebt das Team auf ein höheres Niveau - wenn er gegen Mittelklasse-Gegner in Weltklasse-Form spielt. Nur was, wenn Gnabry gegen Weltklasse-Gegner wie Spanien oder Belgien im kommenden Jahr mal nur Mittelklasse-Form hat und die gravierenden Abwehrprobleme auf einmal in den Fokus treten? Deshalb: Schön den Ball flach halten. In 90 Minuten kann die Welt wieder anders aussehen."