Pressestimme: 'Volksstimme' zu Chinas Druck auf die Uiguren

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Chinas Druck auf die Uiguren:

"Chinas Führung lässt missliebige Uiguren in Lager der Marke Nordkorea light einsperren.



Was geraume Zeit nur kolportiert wurde, beweisen jetzt Originaldokumente aus Peking. Es ist die Fortsetzung der Unterdrückungspolitik gegen Minderheiten an den Rändern des Imperiums, wie sie etwa seit mehr als sechs Jahrzehnten im buddhistischen Tibet praktiziert wird. Nur wird jetzt in der Nordwestprovinz Xinjiang die Technologie des 21. Jahrhunderts angewendet. Die muslimischen Uiguren erleben nicht nur physische Gewalt, sondern fallen unter eine Totalüberwachung mit Kameras und Punktesystem. Die Chinafizierung als Komplettpaket ohne Chance auf Entkommen - eine ungeheuerliche Praxis. Und vor diesem Hintergrund will die Bundesregierung chinesische Firmen wie Huawei am Ausbau des 5G-Netzes in Deutschland beteiligen? Verrückt - dann kann gleich eine Standleitung vom Kanzleramt zur chinesischen Botschaft eingeplant werden."