Pressestimme: 'Volksstimme' zu Bundeshaushalt 2019

"Volksstimme" zu Bundeshaushalt 2019:

"Mehr Geld für Verteidigung, für Entwicklungshilfe, ordentlich Nachschlag für Familien.



"Mehr Geld für Verteidigung, für Entwicklungshilfe, ordentlich Nachschlag für Familien.



Zweifellos wichtige Investitionen. Dennoch wird man den Eindruck nicht los, die GroKo haut jetzt alles raus, um beim Wahlvolk Sympathiepunkte für die Zukunft zu sammeln. Ein bisschen wie bei "Wünsch Dir was". Der Bundeshaushalt 2019 geht mit der Rekordsumme von 356 Milliarden Euro ins Rennen, nochmal 13 Milliarden mehr als in diesem Jahr. Ja, Steuern sprudeln, Zinsen sind niedrig. Schon jetzt ist klar, dass das nicht so weitergeht. Wir machen doch keine neuen Schulden, sagt Finanzminister Olaf Scholz. Stimmt. Aber wir tun auch zu wenig für die Konsolidierung. In absehbarer Zeit gehen die Zinsen rauf, die Steuereinnahmen (abflauende Konjunktur) runter, müssen immer mehr Rentner (Generation Babyboomer) finanziert werden. Dazu Unwägbarkeiten wie Brexit, Trump, Handelskonflikte zum Beispiel mit China. Lasten, die der Haushalt 2019 eiskalt in die Zukunft verlagert."