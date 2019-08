Pressestimme: 'Volksstimme' zu Boris Johnson

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Boris Johnson:

"Der Vorstoß von Boris Johnson mit einem netten Brief an den EU-Ratschef ist ein Spiel mit falschen Karten.



Alte Forderungen in einem neuen Gewand. Lösungsvorschläge? Fehlanzeige! Heute trifft sich der britische Premier mit Kanzlerin Merkel und morgen mit Frankreichs Präsident Macron. Auch dort wird Johnson nichts ernten können. Zugeständnisse sind nicht zu erwarten. Die Situation, dass Großbritannien auf einen Brexit ohne Abkommen zusteuert, ist unverändert. Dies dürfte Johnson nicht stören. Er hat andere Pläne. Er steuert auf den Show-Höhepunkt zu, vielleicht schon beim G-7-Gipfel. Da kann er dann verkünden, dass trotz seiner unermüdlichen Bemühungen die EU jedwede Einigung blockiert. Damit schiebt er den Schwarzen Peter nach Brüssel. Das bringt Zustimmung bei den Briten. Sehr hilfreich, wenn man schon jetzt im Stimmenfang-Modus ist. Kommt die unvermeidliche Neuwahl, hofft Johnson mit seiner Show zu punkten."/yyzz/DP/nas