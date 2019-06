Pressestimme: 'Volksstimme' zu 30. Jahrestag Peking-Massakers

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu 30. Jahrestag Peking-Massakers:

"Dass China bei jeder Kritik am Tinan'anmen-Massaker 1989 unverändert dichtmacht, beschreibt das System hinreichend.



Zwar hat sich das Reich der Mitte in den vergangenen 30 Jahren wirtschaftlich grundlegend gewandelt. Politisch aber hängt es weiter im Stadium der Ein-Parteien-Diktatur fest. Diese hat sich sogar noch verschärft, weil Staats- und Parteichef Xi Jingping die Zügel in den vergangenen sieben Jahren angezogen hat. Insofern ist der Appell der EU-Außenbeauftragten Frederica Mogherini, das Niederwalzen des Studentenprotestes endlich als blutigen Gewaltakt anzuerkennen, vergebliche Liebesmüh. Die KP-Führung lässt diese wie andere ausländische Interventionen an sich abprallen. Das Muster gleicht dem Aufstand vom 17. Juni 1953 in der DDR, der von der Obrigkeit bis zur Wende totgeschwiegen wurde. Tian'anmen wird offiziell ein ebenso schwarzer Fleck in Chinas Geschichte bleiben. Solange, wie sich die Bevölkerung durch ökonomischen Erfolg ruhig halten lässt."/al/DP/he