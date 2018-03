Pressestimme: 'Tz' zur neuen GroKo

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Tz" zur neuen GroKo:

"Mehr Profil! Kaum ein Unions- oder SPD-Politiker, der nicht deutlichere Abgrenzung vom GroKo-Partner verspricht.



So bekommen wir also schon am Tag der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages eine Ahnung, was da in den nächsten Jahren auf die Bürger zukommt. Um nicht wieder in einer GroKo-Soße eingerührt und dann vom Wähler als ununterscheidbarer Eintopf pauschal abgestraft zu werden, will uns die neue Regierung Trennkost servieren. Doch ob das den Appetit der Wähler auf Union und SPD wirklich erhöht? Bisher galt die Regel, dass die Deutschen Streit in der Regierung nicht leiden können. Und das, was Parteistrategen wie Stegner "Zuspitzung und klare Abgrenzung" nennen, kommt beim Wähler wohl eher als nervender Dauer-Zoff und Uneinigkeit an."