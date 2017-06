Pressestimme: 'Trierischer Volksfreund' zum Gabriel-Besuch in der Türkei

TRIER (dpa-AFX) - "Trierischer Volksfreund" zum Gabriel-Besuch in der Türkei:

"An diplomatischen Rettungsversuchen seitens der Bundesregierung hat es nicht gefehlt.



Aber nun muss auch mal Schluss sein. Wenn die Türkei partout so engstirnig ist, Bundestagsabgeordneten den Besuch deutscher Soldaten in Incirlik zu verweigern, dann gehören diese Soldaten endlich aus der Türkei abgezogen. Dann darf Ankara der Bundesregierung nicht mehr länger auf der Nase herumtanzen."/DP/he