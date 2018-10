Pressestimme: 'Trierischer Volksfreund' zu Flughafen Hahn

TRIER (dpa-AFX) - "Trierischer Volksfreund" zu Flughafen Hahn:

"Abgelegene Regionalflughäfen wie der Hahn oder Weeze bei Düsseldorf besitzen für die Fluggesellschaft Ryanair schon lange keine Priorität mehr.



Man hält an ihnen fest, weil man die immer größer werdende Flugzeug-Flotte nicht allein auf den großen Flughäfen landen lassen kann. (...) Am Hahn boomt einzig das Frachtgeschäft. Doch damit allein lässt sich kein Geld verdienen. Es wird Zeit, dass eine Strategie erkennbar wird, was die chinesischen Besitzer des Konzerns HNA mit dem Hahn planen. Die CDU im Land hat recht: Solange es nicht klar ist, wie es im Hunsrück weitergeht, darf das Land nicht einfach blind die zugesagten Beihilfen an HNA zahlen. (...) Dass Ryanair den Abflug macht, das ist sicher. Die Frage ist nur wann."/al/DP/he